Срочная новость

Срочная новость

Венесуэла

Мадуро пошел на второй срок

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 Марфа Васильева 
Мадуро пошел на второй срок
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Армия стала опорой Николаса Мадуро, вступившего в четверг во второй раз в должность президента Венесуэлы.

После традиционного принесения присяги в Верховном суде в присутствии глав государств и правительств редких союзников, состоялась церемония в Военной академии Каракаса. Командование армии и без малого 5 тысяч военнослужащих поклялись в безусловной преданности президенту и верховному главнокомандующему.

Организация американских государств и члены Группы Лимы, за исключением Мексики, отказалась считать легитимным новый президентский срок Мадуро, Парагвай объявил о разрыве дипотношений

Ранее Хуан Гуайдо - председатель находящегося под контролем оппозиции парламента Венесуэлы, призвал вооруженные силы не подчиняться главе государства, обвинив его в узурпации власти.