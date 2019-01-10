Мадуро пошел на второй срок

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Армия стала опорой Николаса Мадуро, вступившего в четверг во второй раз в должность президента Венесуэлы.

После традиционного принесения присяги в Верховном суде в присутствии глав государств и правительств редких союзников, состоялась церемония в Военной академии Каракаса. Командование армии и без малого 5 тысяч военнослужащих поклялись в безусловной преданности президенту и верховному главнокомандующему.