Что несёт "брексит" французским рыбакам?

В городе Булонь-Сюр-Мер на севере Франции 5 часов утра. Рыболовный траулер Marmouset 3 выходит из гавани. Для рыбаков начался новый рабочий день.

Совладельцу судна Пьеру Лёпретру 32. Он - потомственный рыбак и хорошо знает все лучшие для ловли места. Пять поколений семьи Лёпретр занимались этим промыслом на берегах Ла-Манша.

"В настоящее время мы ловим в основном кальмаров, сейчас их сезон, - рассказывает Пьер. - Конечно, попадётся немного мерлана и скумбрии. Пока мы находимся во французских водах, Но вполне возможно, что к концу дня окажемся в британских. Это же совсем рядом".

По правилам ЕС, все европейские суда могут свободно забрасывать сети в любых водах стран-членов сообщества с учётом определённых ограничений и квот. Великобритания с её длинной береговой линией и богатыми рыбой водами - излюбленное место для иностранных рыбаков. Всего через полчаса Marmouset 3 окажется в британских водах, где и проводит обычно три четверти рабочего времени.

Экипаж готовится к первому манёвру дня. Это так называемый датский донный невод - он состоит из мотни и двух крыльев, постепенно сужающихся от середины к концам сети. Рыбаки с нетерпением ждут результата: их заработок зависит от улова.

"В этом и вся прелесть нашей работы, - говорит рыбак Эммануэль Дешарль. - Никогда не знаешь, что тебя ждёт. Это не завод, где закручивают гайки. То много рыбы попадается, то совсем ничего".

Улов оказался удачным: рыбы очень много, несколько сотен килограммов. Но у рыбаков нет времени на ликование: им предстоит ещё много работы. Выловленную рыбу надо первым делом тщательно отсортировать .

- Это будни рыбака. Вот, приходится сортировать рыбу, - говорит Эммануэль Дешарль, - немного монотонно, нужно это делать постоянно.

- Но эта работа тебе все еще нравится?

- О, да! Особенно когда вот такая хорошая рыба попадается, ты только посмотри. Это потрясающе!

Работа изнурительная, и команда едва успевает передохнуть. Но в последнее время к повседневным тяготам добавилось чувство тревоги, которое испытывают все рыбаки на берегах Ла-Манша: "брексит" ставит под угрозу само существование их профессии. Если сделка между Лондоном и Брюсселем не будет заключена, то доступ к британским территориальным водам им будет закрыт уже через несколько недель.

Эммануэль Дешарль:

- Если это произойдет, это будет смертный приговор французским рыбакам. Если мы не сможем больше ловить рыбу в британских водах, то на это уже и не проживёшь...

Пьер разделяет эти опасения. Ему и его деловым партнёрам рыболовный траулер обошёлся в 2,7 млн евро. Тем не менее Пьер с пониманием относится к тому, что 90% британских рыбаков на референдуме в 2016 году проголосовали за "брексит".

Пьер Лёпретр:

- Европейское законодательство становится всё жёстче и всё абсурднее. Вот честно, это просто ни рыба, ни мясо! Все уже сыты им по горло, вот и всё. Не только англичанам надоело ему следовать, но и тут, во Франции, чаша терпения переполнилась.

Французские рыбаки озабочены, но не теряют надежды. Ведь если сделку по "брекситу" удастся заключить, доступ к британским водам сохранится в течении переходного периода, и для выработки нового рыболовного соглашения времени будет достаточно. Но и в случае "брексита" без сделки британцы скорее всего захотят договориться с другими странами по поводу рыболовства.

- Они не могут реализовать всю свою продукцию в Британии. А для экспорта им нужна Европа. Они не могут всё оставить у себя, - считает Пьер Лёпретр.

- И потому ты полагаешь, что удастся договориться?

- Ну да, это аргумент в переговорах - мы скажем: "Вы сможете экспортировать свою рыбу в Европу, а мы сможем заходить в ваши воды".

С наступлением темноты погода резко меняется, и ловить рыбу становится всё труднее. На Marmouset 3 решили вернуться в Булонь-сюр-Мер, где рыба будет продана с аукциона по самой высокой из предложенных цен.

Булонь-сюр-Мер - главный рыболовный порт Франции и второй крупнейших по численности населения после Кале. Здесь расположен главный французский научно-исследовательский институт эксплуатации морских ресурсов (IFREMER) . Около 7 тысяч жителей города так или иначе связаны с ловлей, продажей и переработкой рыб. На голосовании в британском парламенте будет решаться и их судьба.