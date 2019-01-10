Смена руководства в Андалузии

Объявлено, что пост председателя правительства Андалузии займет лидер местного отделения Народной партии Хуанма Морено. Таков результат соглашения между несколькими политическими силами этой испанской провиции.

Этим политическим объединениям удалось убедить представителей крайне правой партии VOX отдать 12 голосов в региональном парламенте в поддержку правого кандидата.

О достигнутом компромиссе объявил генсек Vox Хавьер Ортега Смит: "Мы сегодня сумели дать отпор тем законам, что разрушали свободу, что насаждали нелегальную миграцию, что способствовали коррупции и позволяли действовать параллельной власти. Выиграли андалузийцы и семейные ценности".

Сообщается, что VOX ставила и иные условия, в частности, требовала отменить законы о защите женщин от гендерного насилия и о защите прав ЛГБТ-сообщества.

Но они удовлетворены не были.

Новое региональное правительство создаст, как этого требовала VOX, "Совет по делам семьи", одной из задач которого будет разубеждение женщин делать аборты в случае нежелательной беременности.

Почти четыре десятилетия стоявшие во главе регионального правительства социалисты министерских портфелей не получили.