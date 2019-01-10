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Демократическая республика Конго

Объявлено имя нового президента ДР Конго

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 Елена Караева 
Объявлено имя нового президента ДР Конго
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В Демократической республике Конго объявлены результаты президентских выборов.

Фото Рейтер
Председатель Избиркома ДРК объявляет результаты выборовФото Рейтер

Согласно данным Избиркома страны, победу на них одержал лидер оппозиционной партии Феликс Чисикеди.

Фото Рейтер
Лидер оппозиционной партии Феликс Чисикеди, согласно официальным данным, одержал победу на президентских выборах в ДРКФото Рейтер

На это уже отреагировала организация, представляющая католическую общину страны, заявив, что в ходе подсчета голосов совершались многочисленные подлоги и мошенничества, и, таким образом, решение избиркома о победе Чисикеди противоречит тем данным, которые были собраны независимыми наблюдателями.

Согласно уже этим цифрам, победу одержал Мартен Файюлу.

Фото Рейтер
Представитель политического течения Мартен Файюлу, который, по мнению католической общины ДРК, стал победителем на выборах президентаФото Рейтер

Чтобы оспорить официальные результаты, у проигравших есть 10 дней, они могут направить жалобу в Конституционный суд Демократической республики Конго.


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