Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал провести в Великобритании досрочные всеобщие выборы, в случае если правительство не сможет добиться от парламента одобрения соглашения с Евросоюзом об условиях "брексита". В случае провала этого соглашения, у правительства будет только три дня на представление другого плана.
Джереми Корбин призывает к досрочным выборам
"Если правительство не сможет принять самый важный для себя закон, тогда при первой же возможности нужно провести всеобщие выборы, – заявил лидер оппозиции. – _Правительство, которое не может проводить свои решения через Палату общин, _–_ вообще не правительство. Оно потеряло свой мандат и должно попросить у страны новый"._
Корбин не исключил, что в крайнем случае лейбористы проголосуют за проведение повторного референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе:
"Этот паралич больше не может продолжаться. Неопределённость ставит под угрозу рабочие места и средства к существованию людей. Если не получится организовать всеобщие выборы, а мы будем добиваться этого, тогда мы рассмотрим все другие варианты, в том числе всенародное голосование. Но выборы должны состояться, это наш приоритет. Это не только самый удобный вариант, но и самый демократический".
Дебаты по по соглашению с Евросоюзом начались в парламенте в среду. Голосование запланировано на 15 января. До этого дня Тереза Мэй намерена получить дополнительные гарантии со стороны ЕС о выполнении условий сделки.