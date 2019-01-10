"Брексит": Британский парламент ввёл новые ограничения для Терезы Мэй

Палата общин британского парламента дала правительству всего три дня на подготовку альтернативного плана выхода из ЕС в случае провала голосования по соглашению о «брексите». Ранее этот срок составлял три недели. Если премьер Тереза Мэй не успеет до истечения дедлайна представить свою программу действий, парламент получит право провести голосование по любым вариантам решения проблемы — вплоть до назначения референдума о будущих отношениях с ЕС.

Сама Тереза Мэй в ходе дебатов раскритиковала лидера лейбористов Джереми Корбина за его жесткие выступления против проекта соглашения с Евросоюзом и в очередной раз подчеркнула, что не пойдёт на уступки и на изменение документа:

«Он выступает против сделки, которую ЕС называет единственно возможной. И это оставляет ему лишь вариант "брексита" без соглашения. Единственный способ избежать этого — проголосовать за сделку».

Лидер оппозиции Джереми Корбин, в свою очередь, вновь обвинил премьер-министра в затягивании обсуждения сделки с Брюсселем:

«Премьер-министр безрассудно тратит время, удерживая страну в заложниках под угрозой "брексита" без сделки, пытаясь шантажировать депутатов, чтобы они проголосовали за ее безнадежно непопулярную сделку».

Принятие поправок о сроках подготовки правительственного плана «брексита» называют ещё одним свидетельством раскола в рядах консерваторов: за пять дней до голосования по соглашению с ЕС против Терезы Мэй выступили два десятка её однопартийцев. А накануне они же помогли принять законопроект об ограничениях полномочий правительства по введению налогов и сборов для финансирования «брексита».