В Австрии погиб подросток из-за схода лавины, еще шестеро чудом спаслись

В Австрии растет число жертв из-за сильных снегопадов. 16-летний подросток погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Санкт-Антон-ам-Арльберг в среду. Семья из Германии совершала спуск по одной из трасс, от родителей на некоторое удаление отъехал их сын, и в этот момент неожиданно сошла лавина.

Мальчика было извлечено буквально через 20 минут после прибытия спасателей, однако он уже был мертв.

Еще один инцидент произошел в местечке Вильдкогель, на высоте около 2 метров. По счастливой случайности, он закончился без жертв. Лавина унесла сразу шестерых подростков: двоим удалось выбраться из-под снега самостоятельно, остальных пришлось откапывать спасателям. По счастью, они отделались лишь легкими травмами.

В настоящее время многие горнолыжные курорты в Австрийских Альпах закрыты из-за угрозы схода лавин. Спасатели предостерегают отдыхающих, не отравлялся по слишком сложным или неизведанным маршрутам. Ряд населенных пунктов, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за снегопадов, пришлось эвакуировать спасателям. Как прогнозируют метеорологи, обильные осадки продолжатся в Австрии по меньшей до конца недели.