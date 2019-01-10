Мир не хочет жесткого "брексита"

Избежать жесткого "брексита" хотят во всем мире. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции с главой британского кабинета Терезой Мэй. По словам Абэ, Токио поддерживает правительственный проект договора Лондона с Брюсселем. В британской столице Абэ и Мэй провели переговоры, главными темами которых стали вопросы безопасности и развитие экономических связей между двумя странами.

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: "Япония намерена и в дальнейшем развивать крепкое партнерство Соединенным Королевством, больше инвестировать в экономику вашей страны, чтобы увидеть дальнейший рост экономики Японии и Британии. Вот почему мы искренне надеемся, что выход Великобритании из ЕС не будет без сделки. И на самом деле, этого желает весь мир".

В свою очередь Тереза Мэй снова обратилась к депутатам Палаты общин с призывом проголосовать за ее проект: "Единственный способ избежать выхода из ЕС без сделки - заключить сделку и договориться. Соглашение, которое находится на столе переговоров, единственно возможное, и это дал понять Европейский Союз".

Мэй также выразила мнение, что выход из ЕС является беспрецедентной возможностью для укрепления отношений между странами. Визит японского премьера в Великобританию проходит на фоне дебатов в Палате общин по условиям "брексита". Голосование должно состояться 15 января.