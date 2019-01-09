"Желтые жилеты": с улиц на полотно

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С улиц - на полотно художника. Французские "желтые жилеты" стали источником вдохновения для Паскаля Буаяара. В 19-м округе Парижа появилось его новое творение - копия известной картины Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ", но - на новый лад. Вместо антимонархистов - молодежь в желтых жилетах и масках. В руках у манифестантов не ружья - камни. Но, как и во время июльской революции, народ за собой ведет Марианна — символ Французской республики.

"Это просто прекрасно. На картине в точности изображено то, что происходит сегодня на улицах. Это не революция, в прямом смысле слова. Народ лишь требует того, что ему причитается. Вот и все. По-моему, картина очень актуальная. Такова она - сегодняшняя Франция", - говорит местный житель.