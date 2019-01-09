Австралия думает об убежище для бежавшей из Саудовской Аравии аль-Кунун

Власти Австралии рассматривают возможность предоставления убежища Рахаф аль-Кунун, которая бежала из Саудовской Аравии. В австралийском Минздраве призывают управление комиссара ООН по делам беженцев как можно скорее принять решение о предоставлении девушке статуса беженца и обещают, что после этого ей срочно оформят визу. Глава МВД Питер Даттон настаивает, что дело должно рассматриваться в обычном порядке:

Члены правительства Австралии выступают с заявлениями о судьбе аль-Кунун на фоне широкой кампании в её поддержку, которую поддержали видные парламентарии. Сама аль-Кунун находится в Таиланде. Ей разрешили остаться после безуспешных попыток выслать её в Кувейт. Чтобы добиться такого исхода девушке пришлось забаррикадироваться в отеле, добиваясь вмешательства ООН. Представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабар Баллох говорит, что сейчас ей ничто не угрожает:

«Никто не хочет, чтобы девушка оставалась в беде, но она, очевидно, нашла безопасное убежище в Таиланде. ООН оценит правдивость её заявлений и примет решение о её судьбе. Мы будем работать с ООН, но никакого особого отношения к этому делу нет».

«Что касается её безопасности, то ответственность за это лежит на правительстве Таиланда. С нашей стороны мы удостоверились, что она находится в безопасном месте. За ней присматривают, но я хочу отметить, что она свободный человек, мы не хотим вторгаться в её личную жизнь. Но поддерживаем связь ежедневно».

Миграционная служба Таиланда тем временем провела переговоры с властями Саудовской Аравии. Временный поверенный королевства Абдулила аль-Шуаиби говорил, что особенно возмущён активностью аль-Кунун в Твиттере:

«Когда она приехала, она завела новый аккаунт, число её подписчиков увеличилось до 45 тысяч за один только день. Было бы лучше, если бы они изъяли её мобильный, а не её паспорт».

Аль-Кунун рассказывала, что летела через Таиланд в Австралию, но при пересадке её паспорт отобрал саудовский дипломат. Как сообщили в миграционной полиции, за девушкой приехали её отец и брат, но она отказывается с ними встречаться. Сама аль-Кунун рассказывала, что боится встречи с родственниками, потому что они, по её словам, могут её убить за отказ от Ислама. Перед побегом, как уверяет девушка, она провела более полугода взаперти дома из-за того, что остригла волосы.