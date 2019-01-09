30 танков Т-34 вернулись в Россию из Лаоса

Из Лаоса в Россию вернулись три десятка легендарных танков Т-34. Бронетехника с 1987 года и до недавнего времени стояла на вооружении лаосской армии. О возвращении танков удалось договориться во время визита министра обороны России Сергея Шойгу во Вьентьян в январе прошлого года. Танки доставили по морю во Владивосток. Затем их по железной дороге отправят в Московскую область. Как отмечают специалисты,"тридцатьчетверки" полностью исправны.

"Я впервые осуществляю такое мероприятие. Техника прибыла в очень хорошем качестве. Танки своим ходом вышли с морского транспорта, загрузились на большегрузные тралы, переместились на станцию погрузки и встали на железнодорожные платформы".

T-34 - знаменитый советский средний танк периода Великой Отечественной войны, который серийно выпускался с 1940 года. Вернувшиеся из Лаоса машины будут участвовать в парадах Победы, их поместят в музеи и будут снимать в фильмах о Второй мировой войне.