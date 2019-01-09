Французкая прокуратура выступила в защиту кардинала Барбарена

Французская прокуратура не видит достаточных оснований для наказания архиепископа Лиона Филиппа Барбарена и других фигурантов дела о сокрытии фактов педофилии в архиепархии. По словам прокурора Шарлотт Трабю, нельзя преследовать за недоносительство, если не доказан злой умысел обвиняемых и их действия не создали реальной угрозы.

Представитель истцов Ив Совэр уверяет, что позиция надзорного ведомства не должна помешать осуждению священнослужителей: «Прокурор говорит: я не вижу оснований для преследования, потому что недостаёт мотива, и так далее, — прокурор высказывает мнение. Мы не должны воспринимать это как Священное Писание. Это всё лишь мнение, одно из многих».

Процесс инициировала ассоциация «Освобождённое слово». Она обвиняет кардинала Барбарена в сокрытии информации о сексуальном насилии над десятками скаутов в 1980-е г. Заявители возмущены, что обвиняемого в надругательствах капеллана отстранили от работы с детьми лишь в 2015 г. Впоследствии прокуратура проводила проверку, однако до суда над капелланом дело не дошло. Адвокат потерпевших Жан Будо считает, что архиепископ на слушаниях старается преуменьшить свою роль в этом деле:

«Кардинал Барбарен говорит, что он понял масштабы трагедии в 2014 году, в то время как он по крайней мере с 2010 знал лично от виновного священника количество событий, которые мы рассматриваем, их хронологию, как много было жертв, сексуальный характер этих деяний. Через два месяца после общения с отцом Прейна он рассказал в газете La Croix, как он сочувствует жертвам, и призывает отнестись к этому со всей серьёзностью. И тут он приходит и говорит: “Я понял лишь в 2014-м”. На мой взгляд, это ложь».

Сам Барбарен настаивает, что никогда ничего не скрывал. В то же время на одном из заседаний суда в Лионе она заявил, что следовал предписанию Ватикана «не раздувать скандал». Его адвокат Жан-Феликс Лусиани говорит о медийной подоплёке процесса:

«Его выставили человеком, который покрывал священника-педофила. Сегодня мы выясняем, что если и были ошибки в управлении, как мы говорим сегодня, то ни разу не было стремления скрыть что бы то ни было, а наоборот кардинал был рад правосудию и всячески ему содействовал. Я надеюсь, это процесс будет способствовать реабилитации кардинала Барбарена в СМИ».

Адвокат защиты Ксавье Варамян подчеркивает, что истцы никогда не скрывали желания изменить посредством этого разбирательства законы и некоторые практики внутри церкви. «В этом смысле процесс показательный», — отмечает Варамян.

Заявители действительно требуют от Барбарена символическую компенсацию в размере 1 евро и говорят, что для них важнее всего — поднять вопрос об ответственности тех, кто занимается воспитанием детей.