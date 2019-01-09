"Свобода, ведущая жёлтые жилеты"

Французский уличный художник PBOY посвятил движению «желтых жилетов» монументальное граффити, отсылающее к картине Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ». Работа PBOY привлекла особое внимание французской прессы не только благодаря её яркости: автор уверяет, что зашифровал в этой мурали код доступа к биткойн-кошельку, на котором лежит более тысячи долларов. Криптовалюта использована в этом граффити не случайно: образ биткойна использовался протестующими как символ отказа от официальных валют и от порядков, которые, как полагают некоторые участники движения, навязаны истеблишментом.