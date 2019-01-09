Мальта согласилась принять 49 мигрантов, спасённых в Средиземном море

После длительных переговоров власти Мальты разрешили сойти на берег мигрантам, которых в конце прошлого года к порту Валлетты привезли суда правозащитных организаций Sea Watch и Sea-Eye. На острове готовы временно принять 49 человек, — заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат:

«Корабли неправительственных организаций должны будут немедленно покинуть наши территориальные воды, как только высадка мигрантов завершится. В повторяю вновь, что этот случай не является прецедентом».

В рамках соглашений с Валлеттой восемь стран ЕС должны будут распределить в общей сложности около 300 мигрантов, которые прибыли на Мальту. Это те, кого в Средиземном море в последние месяцы спасали правозащитники и береговая охрана. Ранее Мальта и вместе с ней Италия категорически отказывались принимать мигрантов с судов правозащитников, отказывая им в признании статуса беженцев.