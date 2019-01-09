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Ким Чен Ын покинул Китай. По данным местных СМИ, северокорейский лидер пообедал с главой КНР Си Цзиньпином, после чего его кортеж направился в сторону железнодорожного вокзала. Всего Ким Чен Ын провел в Поднебесной два дня. За это время он успел осмотреть фармацевтический завод и посетить высокотехнологичные предприятия в зоне экономического развития на юге Пекина.

Спецпоезд должен доставить главу КНДР в Пхеньян через 14 часов. В нынешней поездке его сопровождали супруга, а также министры иностранных дел и обороны.