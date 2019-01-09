Oxfam критикует ЕС за ситуацию с мигрантами в Греции

По словам сотрудников Oxfam ситуация с безопасностью и со снабжением самым необходимым постоянно ухудшается. На это неделе стало известно о том, что один из мигрантов умер от гипотермии.

Марион Буштель, работающая в Oxfam, сообщает, что "особенно тяжело приходится женщинам, есть жалобы на то, что они живут в постоянном напряжении, нигде не чувствуя себя в безопасности. Кроме того, происходят протесты и волнения, в которых имеет место насилие".

С другой стороны, Oxfam отмечает, что подвижки к лучшему тоже имеются, хотя до разрешения наиболее острых проблем все еще далеко.

По словам еврокомиссара по делам миграции Димитриса Аврамопулоса, "ЕС тесно сотрудничает с греческими властями, выдвигает предложения, оказывает помощ и продолжит действовать в этом направлении. То же самое относится к странам, находящимся на передней линии кризиса, таким, как Испания, Мальта или Италия".

Реальность не всегда совпадает с той картиной, что рисуют официальные лица ЕС.

В лагере, расположенном в 40 километрах от Афин, в настоящий момент находится около 1 400 человек, главным образом это мигранты из Афганистана. Они, по их собственным словам, ожидали нескольку иную жизнь, когда пересекали Эгейское море.

"И на островах, и в континентальной Греции мигранты переживают не лучшие времена, они страдают от холода, почему многие НКО удивляются тому, что несмотря на полученные средства, греческие власти мало что делают, чтобы облегчить участь этих людей", - передает из Греции журналист euronews Апостолос Стайкос.

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