CES: гибкие экраны и многофункциональность

Зажигательные танцы роботов неизменно привлекают внимание посетителей техновыставки CES в Лас-Вегасе. В этом году особый интерес у публики вызвали, в первую очередь, современные телевизоры и мобильные телефоны. Гибкие экраны и многофункциональность - главные качества новинок.

"Радиус изгиба - 1 мм. В сложенном состоянии экран делится на две независимые зоны. Видеокамеры - только с одной стороны. Вы можете использовать данное устройство и как смартфон, и как планшет. Многофункциональность - налицо", - отмечает сотрудник Royole.

Компания LG представила публике свой новый телевизор: по желанию, ультратонкий экран выдвигается из алюминиевого основания.

"За последние 50 лет посетители выставка CES увидели немало телевизоров. Новейшие экраны - здесь по-прежнему в почете", - говорит Джереми Уилкс, корреспондент Euronews.