"Брексит": битва в Палате общин

Битва британского премьер-министра Терезы Мэй за правительственный план выхода из ЕС вступила в решающую стадию. Депутаты Палаты общин начали обсуждать условия "брексита". Мэй утверждает, что задержек с голосованием в парламенте больше не будет, несмотря на то, что вариант поражения главы кабинета все еще остается вероятным. В то же время Мэй надеется, что Брюссель все же пойдет на уступки Лондону.

По словам Мэй, сделанные в декабре заключения Совета ЕС - еще один шаг вперед, направленный на удовлетворение требований Палаты общин. К тому же у этих заключений есть правовая основа. "Я говорю с европейскими лидерами относительно опасений наших парламентариев. И эти дискуссии показывают, что существует возможность дальнейшего прояснения по проблеме "бэкстопа". Переговоры продлятся в ближайшие дни", - отметила Мэй.

Британский премьер подвергается давлению как со стороны членов консервативной партии, так и оппозиции. Лидер лейбористов Джереми Корбин снова обрушился с критикой на Терезу Мэй:

"Не означает ли это, что глава кабинета безрассудно тратит время, удерживая страну в заложниках угрозы выхода из ЕС без сделки. При этом она отчаянно пытается шантажировать депутатов с тем, чтобы они проголосовали за безнадежно непопулярное соглашение."

Чем меньше времени остается до выхода Соединенного Королевства из ЕС, тем больше муссируются слухи о том, что Лондон может попросить Брюссель перенести дату "развода". Тереза Мэй отвергает такую возможность:

"Я повторяю то, о чем говорила ранее. Мы покинем Европейский Союз 29 марта. И я хочу, чтобы в этот день мы вышли из Евросоюза с хорошей сделкой".

Ряд парламентариев пытаются добиться от правительства в течение трех дней обнародования списка мер на случай, если Палата общин не проголосует за план Мэй по условиям "брексита". На фоне сложившейся ситуации, как у сторонников, так и противников выхода Британии из ЕС, растет беспокойство за будущее страны.