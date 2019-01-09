"Жесткая граница - это красная черта для Ирландии"

Единственная красная черта, которую не готово переступать правительство Ирландии, - это создание границы с Северной Ирландией. Об этом в интервью Euronews рассказал министр иностранных дел Республики Ирландия Саймон Ковни:

"Пограничная инфраструктура – это единственная проблема, которую правительство Ирландии вынесло на обсуждение. Конечно, ЕС это понял и согласился с нашей позицией. Вот почему столько министров иностранных дел решили приехать на границу и увидеть всё своими глазами. Тут нет никаких скрытых смыслов. Мы просто стараемся сохранить статус кво и нормализовать ситуацию на нашем острове".

Ирландский "бэкстоп" – одна из причин, по которой "забуксовал" "брексит". Этот режим подразумевает, что Северная Ирландия останется в составе Таможенного союза и Единого европейского рынка на время переходного периода.

"Это справедливый, сбалансированный, с трудом выработанный компромисс. В нем есть смысл. Это дает нам дополнительное время – от двух до четырех лет, за которые мы сможем выработать порядок будущих взаимоотношений. И я надеюсь, это будет выгодно и для Великобритании, и для Евросоюза".

Как предполагается, режим "бэкстоп" будет действовать до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут решение, которое обеспечивало бы прозрачность границы на острове. Первоначально ЕС и Великобритания дают себе время до 1 июля 2020 года.