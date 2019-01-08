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США

"Кризис на границе требует денег"

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 Euronews 
"Кризис на границе требует денег"
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Президент США Дональд Трамп потребовал ужесточения пограничного контроля на южных рубежах США. Об этом американский лидер заявил накануне.

Президент США Дональд Трамп:

"Этим вечером я обращаюсь к вам в связи с обостряющимся гуманитарным кризисом и кризисом в сфере безопасности на нашей южной границе. Америка принимает миллионы легальных мигрантов, которые служат на благо нашему обществу и способствуют развитию нашей нации, но Америка страдает от неконтролируемой нелегальной миграции. В рамках обеспечения безопасности границ, сотрудники правоохранительных органов нуждаются в более, чем 5 миллиардах долларов для строительства стены между США и Мексикой".

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинил Трампа в провале его политики и заявил, что ужесточение пограничного контроля и урегулирование параметров бюджета не связаны между собой.

Чак Шумер, сенатор-демократ:

"Дорогие американцы, мы обращаемся к вам по единственной причине: президент Соединенных штатов не заставил Мексику платить за строительство стены, не смог убедить конгресс и американский народ финансировать её строительство, что привело к "шатдауну". Американская демократия так не работает. Мы не управляем нашей страной с помощью гнева".

Со своей стороны Трамп уже пригласил лидеров обеих палат Конгресса на встречу в Белый дом, чтобы обсудить вопрос финансирования правительства, которое частично приостановило работу 22 декабрят 2018. Встреча должна состояться сегодня.