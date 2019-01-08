Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Китай. Поезд северокорейского лидера пересек границу Поднебесной в понедельник. Как сообщают китайский СМИ, визит продлится до 10 января.
Ким вновь приехал в Китай
Поездка Ким Чен Ына в Китай проходит на фоне переговоров по организации новой встречи между лидерами Северной Кореи и США. Именно Пекин играет роль ведущего посредника в этих переговорах. Несколько дней назад сам Дональд Трамп заявлял, что готов к новой встрече с северокорейским лидером.
Отметим, что в минувшем году северокорейский лидер трижды приезжал в Китай. На этот раз в поездке его сопровождают высокопоставленные чиновники, в том числе главы МИД м Минобороны КНДР, а также лица, ответственные за переговорный процесс с США.