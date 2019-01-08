Последний "голый" ужин в Париже

В Париже закрывается единственный во французской столице ресторан для нудистов. Появился он год назад, вызвав неподдельный интерес у публики. Но ажиотаж продлился недолго. По словам владельцев, заведение прекращает работу из-за нехватки клиентов.
В Париже закрывается единственный во французской столице ресторан для нудистов. Появился он год назад, вызвав неподдельный интерес у публики. Но ажиотаж продлился недолго. По словам владельцев, заведение прекращает работу из-за нехватки клиентов.
Впрочем, еще есть шанс успеть на последний нудистский ужин. Ресторан закрывается в середине февраля.
Сайт ресторана O'Naturel - https://www.restaurant-onaturel.fr/en/menus/