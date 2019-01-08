Эсхак Джахангири: "ЕС проходит серьезную проверку на прочность"

Речь в беседе шла, в частности, об отношениях Тегерана и Брюсселя.

Вот что заявил один из высших руководителей страны: "Сейчас Евросоюз испытывает самую серьезную, с момента окончания Второй мировой войны, проверку на прочность. Сможет ли он принимать решения, и при этом проводить независимую от властей США политику? Особенно в момент, когда кресло в Белом доме занимает Дональд Трамп. Окажется ли ЕС в состоянии защищать собственные интересы, при этом соблюдая взятые на себя обязательства?".

Джавад Монтазери, Euronews: "Вы считаете, что сегодня в ЕС имеется политическая воля, точнее, сумма возможностей, которая позволит противостоять Трампу?".

"Стоит подчеркнуть, те шаги, что предпринимались европейской дипломатией, оказывались не слишком эффективными. Но мы продолжаем думать, что Евпросоюз обладает достаточными резервами, чтобы добиваться своего. Это было многократно продемонстрировано. Однако есть часть практических шагов, которые были предприняты ЕС, и которые показали, что в сфере банковской деятельности, например, ЕС не отличается независимостью", - отметил первый вице-президент Исламской республики Иран

Полную версию интервью Эсхака Джахангири смотрите сегодня вечером в програме "Глобальный диалог", оно также будет транслироваться и на цифровой платформе www.еuronews.com