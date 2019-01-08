Подозреваемый в хакерских атаках задержан

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Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерских атаках, жертвами которых стали политики и общественные деятели. По данным правоохранителей, 20-летний житель земли Гессен признался, что действовал в одиночку.

По первоначальной информации, к этому поступку молодого человека подтолкнули публичные заявления, сделанные некоторыми политиками и общественными деятелями. Сейчас подозреваемый находится под следствием, но причин держать его под арестом до суда нет. Об этом заявил представитель немецкого Ведомства по борьбе с интернет-преступностью.