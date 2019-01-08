ЕС вводит новые санкции против Ирана

Евросоюз вводит новые санкции против Ирана. Эти меры направлены против спецслужб Исламской республики. Власти Нидерландов, Бельгии и Дании подозревают иранскую разведку в организации нападений на выходцев из Ирана на территории европейских стран.

"У нас есть веские основания полагать, что иранское правительство было причастно к двум убийствам, совершенным на территории Нидерландов в 2015 и в 2017 году. Убиты были оппоненты иранского режима. То, что вы убиваете своих противников, – это неслыханно! И еще более неслыханно, что вы убиваете граждан других стран, которые живут за границей, и делаете это на чужой территории. Мы и дальше будем придерживаться жесткой позиции по отношению к иранскому режиму", - заявил координатор голландской службы безопасности Дик Схуф.

Ответ властей Исламской республики не заставил себя долго ждать. Тегеран отверг все обвинения. Жесткое сообщение на своей странице в "Твиттере" опубликовал министр иностранных дел Джавад Зариф:

"Европейские страны, включая Данию, Нидерланды и Францию, укрывают членов "Организации моджахедов иранского народа", которая убила 12 тысяч иранцев и которая поощряла преступления Саддама Хусейна против иракских курдов. Эти страны укрывали и других террористов, которые убивали невинных иранцев на территории Европы".

Зариф также подчеркнул, что обвинения в адрес Ирана не освободят Старый Свет от ответственности за укрывательство террористов.

Несколько месяцев глава датской службы разведки и безопасности заявил, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории этой скандинавской страны. Объектом нападения должен был стать лидер датского отделения "Движения за освобождения Ахваза". Министерство иностранных дел Дании после случившегося отозвало посла из Тегерана и заявило о намерении добиться введения Евросоюзом новых санкций против Ирана.