США и Турция спорят из-за курдов

Турция может начать операцию против курдских формирований на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. О такой возможности сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время выступления перед парламентариями Эрдоган назвал неприемлемым заявление Болтона, который ранее сказал, что США не будут выводить войска с северо-востока Сирии пока турецкое правительство не гарантирует безопасность курдского ополчения, выступавшего союзником США в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.