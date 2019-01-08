Турция может начать операцию против курдских формирований на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. О такой возможности сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время выступления перед парламентариями Эрдоган назвал неприемлемым заявление Болтона, который ранее сказал, что США не будут выводить войска с северо-востока Сирии пока турецкое правительство не гарантирует безопасность курдского ополчения, выступавшего союзником США в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.
США и Турция спорят из-за курдов
Накануне американский лидер Дональд Трамп написал в своем "твиттере", что США будут выводить свой воинский контингент из Сирии необходимыми темпами, продолжая при этом бороться с оставшимися в этой стране боевиками ИГИЛ. Никаких изменений этот подход не претерпел, уточнил Трамп. Президент США раскритиковал статью в газете "Нью-Йорк таймс", сообщившей со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп якобы согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.