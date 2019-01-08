Рождество для отверженных

В Рождество по юлианскому календарю в центре Москвы, в церкви Успения Богоматери волонтеры готовились принять своих друзей.

Современные отверженные - небогатые одинокие пенсионеры, а еще те, кто вынужден жить на улице.

Скромное угощение готовили все вместе и накрывали на стол тоже вместе, а потом ждали приглашенных.

Алессандро Салаконе приезжает помогать своим московским соратникам из Италии: "Не бывает неважных или ненужных людей, все очень важны, каждый человек, и даже если в силу тяжелых обстоятельств человек вынужден жить на улице, этот человек очень важен".

Добросердечие организаторов обеда не ограничивается одним праздничным днем, помощь тут оказывается круглогодично, как рассказывает еще один волонтер Андрей Волков: "Мы приглашаем наших друзей не только отметить Рождество, но и другие праздники, мы помогаем им не только раз в году, они всегда могут найти в нас участие и понимание. Мы поддерживаем и одиноких стариков, и тех, кто живет в домах престарелых, а еще - детей мигрантов".

Для 43-летней Натальи, уже много лет вынужденной жить на улице, такое приглашение возможность побыть с теми, кого она считает близкими людьми: "Тут атмосфера радушия, тут мне рады, я не за едой прихожу, а чтобы побыть среди людей, которых считаю близкими, это очень важно".

Высказанная персонажем "Преступление и наказание" максима о том, что "надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти" делами тех, кто принимает отверженных, обретает конкретные очертания нестареющего гуманизма.