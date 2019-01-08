Боксеру, избившему полицейских, собрали на штраф

Онлайн-платформа Leetchi, на площадке которой собирались деньги в поддержку подозреваемого в избиении жандармов боксера Кристофа Деттенже, решила прекратить сбор средств в связи с тем, что необходимое количество денег уже получено. Видео с избиением полицейских экс-чемпионом Франции по боксу во время протеста "желтых жилетов" в Париже 5 января обошло все французские СМИ.

Позже стало известно, что Деттенже сдался полиции, был помещен под стражу и предстанет перед судом. Практически за сутки сумма, перечисленная в качестве финансовой поддержки "борца с полицейскими", превысила 117 тысяч евро. Такой успех общественной кампании шокировал полицейских и французских политиков.

"Такие люди не могут быть родителями. Что они могут сказать своим детям, что они могут сказать молодым людям? Что насилие - это пример для подражания, что надо давать деньги за насилие? Признаюсь, что как республиканец я не могу это понять, я не могу это принять, и меня это огорчает", - сказала министр труда Мюриэль Пенико.

Ранее Деттенже записал видеообращение, в котором объяснил свои действия. По его словам, из себя его вывели полицейские, которые атаковали и избивали манифестантов. В ответ разгневанный бывший спортсмен ринулся на стражей правопорядка, применив свои боксерские навыки. В видеозаписи Деттенже признал, что поступил неправильно, после чего пошел и сдался полиции.

После ареста родственница боксера открыла счет на онлайн-платформе, куда каждый желающий мог перечислить средства, чтобы его поддержать. Теперь "борцу с полицейскими" грозит штраф в размере 75 тысяч евро и лишение свободы сроком до 5 лет.