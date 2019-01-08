Смертоносные лавины в Альпах

Альпийские лавины унесли жизни по меньшей мере семерых. Еще несколько человек остаются в списках пропавших без вести.

Три горнолыжника погибли в той части альпийского массива, что находится в Австрии, трагедия произошла недалеко от Зальцбурга.

Еще два человека погибли, катаясь на лыжах в Баварии, третья жертва - женщина, на которую рухнуло сломавшееся от тяжести снега дерево. Еще два альпиниста, как сообщается, погибли в Италии.

Власти Австрии ввели новый уровень лавиноопасности в Тироле.

Горнолыжникам предложено оставаться в пределах оборудованных для катания склонов.

Схожая картина складывается и в Баварских Альпах, там в горах введен режим чрезвычайной ситуации, снежный покров в ряде мест только за сутки вырос более, чем на полметра.

Дорожный указатель в австрийских Альпах завален снегом Фото Рейтер

Иные подробности - у спасателя Роланда Ампенбергера: "Очень много снега, колоссальный риск схода лавин, сегодня нам поступило сообщение, что центр мониторинга ввел четвертый уровень лавиноопасности, кататься за пределами оборудованных склонов, значит, подвергать свою жизнь прямой угрозе".

В четверг в Баварии ожидается новый обильный снегопад Фото Рейтер

В Баварии из-за обильных снегопадов были закрыты многие школы и другие детские учреждения, было нарушено железнодорожное сообщение. В ближайшие дни погода ни в Австрии, ни в Германии не изменится.

На улицы Баварии выведена мощная снегоуборочная техника Фото Рейтер