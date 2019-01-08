В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Прокуратура предъявила обвинения 28 подозреваемым. Непосредственно на скамье подсудимых находятся в общей сложности 18 человек. Дипломат был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в турецкой столице. Нападение совершил сотрудник турецкой полиции, он был ликвидирован.
Анкара: суд по делу об убийстве посла РФ
В обвинительном заключении отмечается, что покушение на Андрея Карлова было организовано по распоряжению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена с целью подорвать российско-турецкие отношения.
Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".