Анкара: суд по делу об убийстве посла РФ

В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Прокуратура предъявила обвинения 28 подозреваемым. Непосредственно на скамье подсудимых находятся в общей сложности 18 человек. Дипломат был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в турецкой столице. Нападение совершил сотрудник турецкой полиции, он был ликвидирован.