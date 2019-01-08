В Германии расследуют нападение на депутата АдГ

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Полиция Бремена сформировала специальную комиссию в связи с нападением на 66-летнего депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Франка Магница. Инцидент произошел в понедельник. Злоумышленники жестоко избили Магница, который шел на автостоянку, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. Ряд немецких политиков и чиновников осудили этот акт насилия. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Александер Гауланд заявил, что это преступление "совершено однозначно по политическим мотивам".

"Мы резко осуждаем то, что произошло в Бремене. Это явно было покушением на жизнь господина Магница, и после нападения в Дёбельне (на региональный офис АдГ) это стало еще одним актом насилия за короткий период времени. Это следствие остракизма и охоты на ведьм против АдГ ", - заявил Александер Гауланд.