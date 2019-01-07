"Жёлтые жилеты": "неспортивное поведение"

На этих кадрах , снятых в Париже в минувшую субботу, - стычка манифестантов с полицией, напоминающая поединок на боксёрском ринге. Правда, без рефери и перчаток. И силы соперников, прямо скажем, не равны.

Мужчина, отрабатывающий навыки кулачного боя на полицейском, - бывший профессиональный боксёр. Далее - в полной версии видео - он бьёт упавшего стража порядка ногами.

Он записал видеообращение, в котором попытался объяснить свои действия: "Дорогие друзья в жёлтых жилетах, меня зовут Кристоф. Я - тот, кто противостоял полицейским в эту субботу, 5 января. Меня травили газом, били, удары сыпались один за другим. Я разозлился, я был в гневе. Да, я неправильно отреагировал. Да, я поступил плохо".

Опубликовав видеоролик, автор пошёл сдаваться полиции. Теперь он находится под стражей, о чём лично сообщил глава МВД страны.

За такое "неспортивное поведение" мужчина рискует получить штраф в размере до 75 000 евро и до пяти лет тюрьмы.

"Французы, жёлтые жилеты, мое сердце с вами. Мы продолжим нашу борьбу, идя мирным путем. Но, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте бороться!” - говорит он в конце видеообращения.

345 человек были задержаны в ходе восьмого акта протестного движения "жёлтых жилетов" .

Те, в свою очередь, обвиняют правоохранителей в применении насилия.

Ведётся расследование инцидента в Тулоне. В соцсетях циркулирует видеозапись, на которой местный полицейский избивает демонстрантов.