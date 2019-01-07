На фоне скандала вокруг архиепископа Лионского высказаться решил глава Римско-католической церкви папа Франциск. Понтифик пообещал, что ради жертв педофилии он сделает всё возможное, чтобы пролить свет на преступления священнослужителей.
Франциск: "Педофилия - чума нашего времени"
"Я не могу здесь не высказаться на тему, ставшую настоящей чумой нашего времени. Вовлечены в это преступление, к сожалению, оказались представители духовенства. Насилие над детьми – это одно из самых подлых и гнусных преступлений, какое только можно представить", - заявил Франциск.
Ситуация вокруг архиепископа Лионского – не первый случай, когда священников католической церкви обвиняют в насилии над детьми. Несколько недель назад понтифик призвал священников-педофилов сдаться правосудию. Папа Франциск не стеснялся в выражениях. По словам представителя Святого престола, понтифик назвал священников-педофилов "жестокими волками, которые пожирают души невинных".