На Украине отмечают первое Рождество с томосом

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Православные Украины отмечают первый крупный религиозный праздник после провозглашения независимости национальной церкви. Томос об автокефалии, который дал Киеву Вселенский патриарх Варфоломей, выставили на обозрение в Софийском соборе. В праздничном богослужении здесь участвовал президент Пётр Порошенко. Литургию проводил митрополит Епифаний, избранный главой новообразованной Православной церкви Украины. В своём рождественском обращении к пастве он говорил о надежде в новом году «объединить всё украинское православие вокруг киевского престола».

Митрополит Филарет, который был главой УПЦ Киевского патриархата, в интервью телеканалу «Прямой» он выразил уверенность, что Киев получит от Константинополя и статус патриархата, когда объединит основные православные церкви на Украине.