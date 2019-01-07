Бежавшая от Ислама: Таиланд принял беженку из Саудовской Аравии

Власти Таиланда пока не стали депортировать бежавшую из Саудовской Аравии девушку, которая жаловалась на угрозы и на преследования за отказ от исламских традиций. Миграционная полиция согласилась выпустить Рахаф Мохаммед аль-Кунун из аэропорта после многочасового противостояния и безуспешной попытки выслать её в Кувейт.

Глава миграционной полиции Таиланда Сурахат Хакпарн ранее объяснял необходимость депортации тем, что девушка оказалась в опасной ситуации и её разыскивает семья. Теперь он обещает помочь беженке:

«Мы поговорим с ней сделаем всё, о чём она попросит. Ведь она сбежала от беды и попросила нас о помощи, а у нас страна улыбок, мы никого не отправляем на смерть. Мы не хотим этого, мы будем соблюдать права человека в соответствии с законом».

Как сообщают в управлении комиссара ООН по делам беженцев, Рахаф Мохаммед аль-Кунун должна была улететь в Австралию с пересадкой в Таиланде. В социальных сетях австралийцы развернули кампанию с призывом к властям сделать всё возможное, чтобы помочь беженке добраться до южного континента.

Аль-Кунун заявляла о несогласии с положением женщин в Саудовской Аравии и с жёсткими ограничениями их прав, помимо прочего, с запретом выходить на улицу без сопровождения родственника-мужчины или мужа. В твиттере аль-Кунун рассказывается, что перед побегом родные более полугода держали её взаперти лишь за то, что она остригла волосы.