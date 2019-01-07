Правозащитники: "Спасти Рахаф Мухаммед!"

Власти Таиланда приостановили процедуру высылки 18-летней подданной Саудовского королевства Рахаф Мухаммед аль-Кунун. Об этом сообщило агентство Рейтер. За несколько часов до этого Рахаф заявила, что требует доступ в гостиничный номер, в котором она пытается противостоять попыткам выслать ее обратно в страну, для сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

О том, что с ней происходит, Рахаф рассказывает своим подписчикам в Твиттере: "Я не выйду отсюда до тех пор, пока здесь не окажутся сотрудники ООН, я требую убежища. Выбора у меня нет, мне уже сообщили, что меня вышлют завтра и что сейчас мне уже никто не сможет помочь".

В защиту Рахаф выступила авторитетная Human Rights Watch, в своем заявление сообщившая , что "власти Таиланда должны немедленно приостановить процедуру высылки Рафах. Рафах утверждает, что она спасается от домашнего насилия, и что, в случае высылки , ее жизнь грозит опасность".

Вот что заявил заместитель азиатского отделения Human Rights Watch Фил Робертсон: "Власти Таиланда должны позволить ООН выяснить, подпадает ли ситуация с Рахаф под критерии предоставления убежища. Или власти Таиланда должны позволить Рахаф продолжить следовать в Австралию, вернув ей паспорт. У Рахаф имеется действующая австралийская виза. Любой из предложенных мною вариантов соответствует правозащитным конвенциям. Ключевой момент: речь не может идти о высылке Рахаф обратно".

В субботу Рахаф была задержана в аэропорту Бангкока властями Таиланда, заявившими, что у нее отсутствуют требуемые документы, сама Рахаф обвинила саудовские власти в попытке насильственно доставить ее из Бангкока в Кувейт.