Срочная новость

Срочная новость

Россия

В России встретили Рождество

 Комментарии
 Елена Караева 
В России встретили Рождество
@ Copyright :
Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
Размер текста Aa Aa

В России православные прихожане, в том числе и первые лица страны, отметили рождество по юлианскому календарю. Президент Путин принял участие в праздничной службе в петербургском Спасо-Преображенском соборе, где, как рассказывал он сам, его крестили в детстве.

Он передал храму икону "Господь Вседержитель". Об этом сообщают российские СМИ. Настоятель собора вручил российскому лидеру ответный подарок.

А премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой присутствовали на рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Службу возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.