В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения "Золотых глобусов". Приз за лучшую мужскую драматическую роль унес Рам Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в драме "Богемская рапсодия". Фильм также получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".

"Золотой глобус" в фотографиях

Актер Рами Малек, получивший "Золотой глобус" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", позирует с музыкантами группы Queen Брайаном Мэй (слева) и Роджером Тэйлором (справа).

REUTERS/Mario Anzuoni

Гленн Клоуз ("Жена") принимает "Золотой глобус" за лучшую женскую драматическую роль от ведущего церемонии Гари Олдмана.

Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS

Режиссеру Питер Фаррелли ("Зеленая книга") вручают "Золотой глобус" за лучший фильм.

Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS

Энтони Россомандо, Эндрю Уайатт, Леди Гага и Марк Ронсон позируют за кулисами после получения награды за песню "Shallow" к фильму "Звезда родилась".

REUTERS/Mario Anzuoni

REUTERS/Mike Blake

Актер Майкл Дуглас принимает "Золотой глобус" за главную роль в сериале "Метод Комински".

Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS

Ведущая церемонии Сандра О принимает "Золотой глобус" за роль в сериале "Убивая Еву".

Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS

Композитор Джастин Гурвиц получает награду за музыку к фильму "Первый на Луне".

Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS

Ведущие церемонии звезды сериала "Теория большого взрыва" Джонни Галэки, Кейли Куоко и Джим Парсонс на сцене.

Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS

Оливия Колман принимает "Золотой глобус" за роль королевы Елизаветы Второй в фильме "Фаворитка".