В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения "Золотых глобусов". Приз за лучшую мужскую драматическую роль унес Рам Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в драме "Богемская рапсодия". Фильм также получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".
"Золотой глобус" в фотографиях
Приз за лучшую женскую драматическую роль неожиданно получила Гленн Клоуз ("Жена"), сумев обойти фаворитку премии Леди Гагу.
"Золотой глобус" в фотографиях
Актер Рами Малек, получивший "Золотой глобус" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", позирует с музыкантами группы Queen Брайаном Мэй (слева) и Роджером Тэйлором (справа).
Гленн Клоуз ("Жена") принимает "Золотой глобус" за лучшую женскую драматическую роль от ведущего церемонии Гари Олдмана.
Режиссеру Питер Фаррелли ("Зеленая книга") вручают "Золотой глобус" за лучший фильм.
Энтони Россомандо, Эндрю Уайатт, Леди Гага и Марк Ронсон позируют за кулисами после получения награды за песню "Shallow" к фильму "Звезда родилась".
Актер Майкл Дуглас принимает "Золотой глобус" за главную роль в сериале "Метод Комински".
Ведущая церемонии Сандра О принимает "Золотой глобус" за роль в сериале "Убивая Еву".
Композитор Джастин Гурвиц получает награду за музыку к фильму "Первый на Луне".
Ведущие церемонии звезды сериала "Теория большого взрыва" Джонни Галэки, Кейли Куоко и Джим Парсонс на сцене.
Оливия Колман принимает "Золотой глобус" за роль королевы Елизаветы Второй в фильме "Фаворитка".