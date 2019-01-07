Еноты против стресса

Как снять стресс в большом городе? "Енотвиль" - Дом енотов в Санкт-Петербурге - предлагает своё решение. Создатели позиционируют его как контактный зоопарк: зверушки живут здесь свободно, без клеток. Их можно погладить, подержать в руках, поиграть с ними. Еноты очень общительны и зачастую сами напрашиваются на знакомство.

Хозяйка "Енотвиля" Юлия Сибирякова сначала спасала животных от браконьеров, затем стала разводить их дома, а потом решила создать центр "енототерапии".

"Эти еноты ни разу никем не обижены, это полностью домашние енотики в пятом поколении, в пятом и шестом у нас уже, которые максимально адаптированы под общение с человеком".

Юлия уверена, что любое общение с животными, и особенно такими социальными, как еноты, благотворно действует на человека. Учёные говорят, что это ещё не доказано. А у посетителей "Енотвиля" своё мнение на этот счёт:

"Животные словно пытаются понять чувства человека. Это настоящее чудо!"

"Когда человек видит такой зашкал "мимими", у него естественно настроение поднимается, особенно в такую ужасную погоду. Это самое лучшее лекарство".

Енототерапия - название неофициальное, производное от "зоотерапия" - общение с животными, в данном случае с енотами. Но для этого надо соблюдать и некоторые предосторожности: приходить в соответствующей одежде, без украшений и следить за карманами. Еноты очень обожают проводить в них ревизию, и вы можете легко оказаться без ключей или денег.