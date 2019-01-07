Габон: мятеж подавлен

Утром в понедельник группа военных захватила здание государственной радиостанции в Либревиле. Лидер заговорщиков, назвавший себя лейтенантом Келли Ондо Обиангом, заместителем командира Республиканской гвардии, попытался сбежать, но был арестован позже.

До того он успел выйти в радиоэфир и сделать обращение к нации:"Патриотическое движение молодёжи Сил обороны и безопасности, которое стремится спасти демократию, находящуюся под угрозой, сохранить целостность территории страны и сплочённость народа, сегодня приняло решение взять на себя ответственность с тем, чтобы положить конец манёврам, направленным на захват власти теми, кто в ночь на 31 августа 2016 года трусливо убивал наших молодых соотечественников при поддержке нелегитимных, незаконно существующих институтов".

Габон входит в число крупнейших стран-нефтедобытчиков. На протяжении полувека государством фактически правит семья нынешнего президента. Сам 59-летний Али бен Бонго Ондимба в октябре перенёс инсульт и сейчас проходит реабилитацию в Марокко. Часть его полномочий передана правительству. На его неспособности исполнять свои обязанности и настаивали мятежники, призывая народ присоединиться к восстанию.

К власти Ондимба пришёл в 2009. Его переизбрание на второй срок в 2016 году вызвало бурные протесты в стране. Попытка госпереворота - очередной признак того, что ситуация в Габоне остаётся нестабильной.