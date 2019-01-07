Попытка переворота в Габоне

Мятежники призывали сограждан присоединиться к восстанию против президента Али бен Бонго Ондимбы, который с октября месяца находится в Марокко на лечении. Впервые с того времени жители Габона увидели главу государства на телеэкране 31-го декабря. Али Бонго записал новогоднее обращение из Марокко.

Восставшие военные назвали поведение президента "позорным" и заявили, что армия "решила встать на сторону своего народа, чтобы спасти страну от хаоса".

Али Бонго стоит во главе Габона с 2009 года, сменив на этом посту отца Омара Бонго, правившего 42 года до самой смерти. Его переизбрание на второй срок в 2016 году вызвало протесты оппозиции, обвинившей власти в фальсификациях.