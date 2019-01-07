"Брексит" и дальнобойщики

Окружная Лондонская автомагистраль М25 длиной в 188 км считается второй по протяжённости в Европе. Не доехав до места назначения в рабочее время, водитель грузовика Тим устраивается на ночлег. Тим изъездил всю Европу, и о роли автоперевозок в британской экономике знает не понаслышке. Но возможные негативные последствия "брексита" его не пугают:

Автоперевозки часто сравнивают с кровеносной системой человека. Их кредо - бесперебойность и своевременность.

Деймон Эмблинг, Euronews:

Интересно было узнать в ходе бесед с дальнобойщиками на этой оживлённой стоянке для грузовиков, где каждые сутки ночуют до 150 человек, что водители в большинстве своём горячо поддерживают "брексит", хотя их работа и связана в основном с поставками по всей Европе. Они за "брексит" - со сделкой или без сделки. Но в руководящих кругах индустрии автоперевозок не скрывают озабоченности: там опасаются, что после того как Британия выйдет из ЕС, дополнительные пограничные проверки могут задержать грузовики, задержать поставки, и это сильно ударит по их бизнесу.

Взять хотя бы британскую автомобильную промышленность: 80% её идёт на экспорт, большей частью в страны Евросоюза. При этом сама Великобритания импортирует из других европейских стран миллионы комплектующих деталей для их сборки.

Автопромышленники хотят сохранить налаженный ритм бесперебойных поставок, и "брексит" без сделки их не устраивает.

Но вернёмся на стоянку у лондонской магистрали. У дальнобойщиков сейчас ужин. Давид - британец. Филипп из Португалии, это его первая поездка в Великобританию.

- И зачем вам понадобился этот брексит? - спрашивает он Давида.

- Потому что у нас в стране слишком много людей, вот почему случился "брексит". Это может расстроить работу многих компаний, затруднить поиск персонала, врачей, медсестер, дальнобойщиков - таких, как ты и я. Но я думаю, что в этой стране слишком слишком много людей в любом случае.

- Я понимаю, что ты имеешь ввиду. Но я думаю, что все проблемы можно было бы решать и не выходя из ЕС. Так было бы лучше для всех. Думаешь, мы ещё будем работать вот так вместе?

- В конце концов мы хотим вести бизнес с Европой, а Европа хочет работать с нами. И если наши правительства пораскинут мозгами и найдут правильные решения, то почему ж тогда нам и не продолжить работать вместе?

Британские власти заверяют сограждан, что "брексит" без сделки "маловероятен", но, независимо от будущего результата, уже предпринимают шаги для минимизации возможных негативных последствий. В числе таких мер - дополнительные многомиллионные финансовые вливания в банковскую систему и экономику. Как это отразится на автопроме и индустрии автоперевозок?

Голосование в британском парламенте по законопроекту о "брексите" пройдёт 15 января.