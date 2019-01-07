Пока об обмене Пола Уилана говорить рано - МИД РФ

Власти России пока не считают нужным говорить об обмене Пола Уилан на российских граждан, задержанных в США. Как заявили в российском МИДе, сначала необходимо завершить ряд процедур и дождаться официального обвинения.

"Никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов, я не вижу. Мы должны пройти все процедуры, которые необходимы в этой ситуации", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Будет предъявлено обвинение в ближайшее время, как мы понимаем, - продолжил Рябков. - Вопрос очень серьезный, он касается разведывательной деятельности в нарушение требований российского законодательства".

Тем временем стало известно, что помимо США и Великобритании доступ к Уиллану запросила Канада, поскольку он также является гражданином этой страны. По официальным данным, 48-летний Уилан является руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner. Впрочем, компания сообщила, что Уилан поехал в Москву по личным делам, а не находился в служебной командировке.

"Он поехал на свадьбу к другу"

Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря. Он подозревается в шпионаже. Впрочем, брат задержанного уверен, что Уилан никакой не шпион.

"Я не знаю, чем вызваны эти подозрения. Пол поехал в Россию, чтобы помочь своему другу в организации его свадьбы. Насколько мне известно, он прибыл в Москву 22 декабря: поездил по городу, побывал у Кремля, сходил в Оружейную палату, а также навестил своих знакомых, в том числе русских, которых знал до этого. А 28 декабря, когда его друг должен был сыграть свадьбу, Пол исчез", - заявил Дэвид Уилан.

Он считает, что задержание брата связано с обострением отношений между Москвой и Вашингтоном в том, числе из-за шпионского скандала с Марией Бутиной, которую в свою очередь обвнили в шпионаже власти Америки.

Впрочем, это не единственный подобный инцидент. 29 декабря - буквально на следующий день после происшествия с Уиланом - ФБР задержала гражданина России Дмитрия Макаренко по обвинению в попытке экспорта в Россию из США военной техники. Он был этапирован во Флориду.