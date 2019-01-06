Накануне в субботу эти француженки бок о бок с мужчинами маршировали по улицам Парижа в рамках восьмого акта протестов.

День спустя, дополнив свой образ фригийскими колпаками и воздушными шариками, они собрались на площади Бастилии, чтобы сказать: в борьбе за права не все средства хороши.

"В ряды манифестантов часто вклиниваются хулиганы, погромщики. И в основном это мужчины. Мы - женщины в жёлтых жилетах - за то, чтобы акции проходили мирно ", - уверяет эта демонстрантка.

Митинги с участием сотен женщин прошли не только в столице, но ряде других городов страны.

"Женщины полны решимости, они сильны. Вы видите, как нас много, и мы не отступим!" - утверждает эта француженка.

Цель акции - показать, что люди в "жёлтых жилетах" в большинстве своём - мирные граждане, а не устроители беспорядков и погромов. По мнению участниц, власти пытаются дискредитировать движение в глазах общественности, вместо того, чтобы решать социальные и экономически проблемы.

"Нам нужна конкретика. Мы хотим, чтобы меры по повышению покупательской способности были приняты сейчас, а не потом. Мы требуем снижения налогов и цен на товары первой необходимости", - говорит ещё одна участница.

Организаторы провели аналогию сегодняшних событий со знаменитым походом француженок на Версаль и напомнили о той немаловажной роли, которую женщины сыграли в победе Французской революции.