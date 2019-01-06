США грозит ещё одна неделя приостановки работы правительства

Представители Конгресса США не смогли договориться с Белым домом о возобновлении работы правительства. Президент Дональд Трамп заявил, что не видит прогресса в этом вопросе. В Твиттере главы государства сказано, что он по-прежнему не готов пойти на уступки — он вновь требует окончательно решить проблему южной границы, а именно — выделить деньги на строительство стены между США и Мексикой. Речь идёт более чем о 5,5 миллиардах долларов. По словам Трампа, это небольшие деньги в сравнении с суммами, которые выделяются на помощь другим странам.