"Золотой глобус": к церемонии готовы

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В Лос-Анджелесе все готово к проведению 76-й церемонии вручения американской кинопремии "Золотой глобус", присуждаемой ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Она пройдет в воскресенье вечером. Прямую трансляцию из отеля "Беверли Хилтон" будет вести телекомпания NBC.

Фаворитом в этом году некоторые кинокритики считают мелодраму Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018), где снялись Леди Гага и сам Купер, а также американо-британскую ленту "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера.