Томос для ПЦУ: первые реакции

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил в воскресенье предстоятелю новоучреждённой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию грамоту (или по-гречески томос) об официальном признании.

Передача документа прошла в соборе святого Георгия в Стамбуле. В торжественной церемонии приняли участие представители руководства Украины во главе с президентом Петром Порошенко, который назвал томос "ещё одним актом провозглашения независимости Украины".

В тексте томоса Православная церковь Украины объявляется автокефальной, но в нём чётко обозначены верховные прерогативы Константинопольского патриархата, в том числе его функция высшей апелляционной инстанции.

В Украинской православной церкви (УПЦ), входящей более 300 лет в Московский патриархат, притязания Варфоломея на Украину считают неправомерным и узаконивающими раскол. В Московской патриархии говорят, что УПЦ продолжит действовать как и прежде. В момент вручения томоса в Стамбуле митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводил предрождественскую литургию в Киево-Печерской лавре.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X выразил обеспокоенность тем, что своё решение патриарх Варфоломей принял без учёта мнения других поместных церквей.

По мнению патриарха Сербской православной церкви Иринея, истинные причины решения Константинопольского патриарха не канонические, а политические, а в споре между Москвой и Константинополем Cербская церковь будет руководствоваться каноническим правом, согласно которому "Украинская православная церковь остаётся частью Русской православной церкви".

Большинство поместных православных церквей пока не выразили своего мнения относительно того, признают ли они новую Православную церковь Украины.