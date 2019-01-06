Русская православная церковь отмечает Рождество

Верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. В соборном храме Христа Спасителя в Москве праздничное богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На молитву в главный храм России пришли тысячи верующих, в том числе председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой.

В своём обращении патриарх Кирилл призвал верующих быть внутренне сильными и свободными, чтобы преодолевать внешние обстоятельства.

Кроме Русской православной церкви Рождество по юлианскому календарю отмечают Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская православные церкви, афонские монастыри, а также восточнокатолические церкви.

В Вифлееме на празднование Рождества собрались несколько сотен паломников со всего мира, в том числе из России.