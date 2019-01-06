Рождественский заплыв в Стамбуле

В Стамбуле состоялся торжественный рождественский заплыв: накануне праздника группа христиан пустилась в холодную воду, чтобы поймать деревянный крест, который бросили в море представители высшего духовенства.

Заплыв проходил в присутствии многочисленных зрителей, в том числе президента Украины Петра Порошенко, который приехал на вручение Киевскому патриархату грамоты Константинопольского патриарха о признании независимости.

Рождественские заплывы традиционно проводятся христианами в Турции, Греции и на Кипре.