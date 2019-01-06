Голосование в парламенте по "брекситу" состоится в январе

Об этом в воскресенье в интервью телеканалу BBC заявила глава британского правительства Тереза Мэй.

На вопрос журналиста о том, пройдёт ли оно 14 или 15 января, премьер-министр ответила:

"Мы намерены провести голосование. На самом деле, дебаты стартуют на будущей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", - сказала она.

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"Да, примерно такие сроки. Если сделка не будет одобрена, то мы окажемся на неизведанной территории"_.

Ранее Мэй перенесла декабрьское голосование, поскольку стало ясно, что сделка будет заблокирована. Большинство парламентариев не устраивали условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке сообщества после "брексита".

На вопрос о том, что изменилось с тех пор, премьер ответила, что участники саммита ЕС предоставили ей "некоторые гарантии". Какие именно - она не уточнила.

Риск "жёсткого брексита" беспокоит британцев. Согласно данным последних соцопросов, всё больше граждан высказываются за сохранение Великобританией членства в Евросоюзе или проведение повторного референдума.